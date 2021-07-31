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شخص يجهز على إمرأة طعناً بسكين جنوبي الحلة

Category: أمـن

Date: 2021-07-31T08:36:48+0000
شخص يجهز على إمرأة طعناً بسكين جنوبي الحلة

شفق نيوز/ ألقت قوة من قسم شرطة الأقضية - مركز شرطة الكفل ، يوم السبت، القبض على شخص أقدمَ على طعن إمرأة بعدة طعنات في أنحاء متفرقة من جسمها بواسطة آلة جارحة ( سكين ) مما تسبب في قتلها داخل منزلها جنوبي مدينة الحلة .

وذكر إعلام قيادة شرطة محافظة بابل في بيان اليوم، بعد ورود إخبار الى مركز الشرطة عن الحادثة باشر وعلى الفور بالتحري وجمع المعلومات وفي وقت قياسي تم التواصل الى القاتل والقبض عليه ، والذي إعترف ابتدائياً بإرتكابه الجريمة ليتم نقله الى مركز التحقيق المعني لمعرفة تفاصيل أكثر .

وتمكنت قوة من قسم شرطة الاقضية - مركز شرطة الشهداء، يوم الجمعة، من إلقاء القبض على شخص قتل إثنين من أشقائه وإبن أحدهم وجرح أثنين آخريْن في نزاع نشب بينهما نتيجة لخلاف عائلي ضمن أحد مناطق مدينة الحلة .

وبينت قيادة الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن عملية القبض على المتهم تمت في أقل من ساعة واحدة بعد إرتكابه الجريمة وضبط السلاح المستخدم فيها والذي حاول القاتل إخفاءه في أحد البساتين القريبة.

وأضاف البيان؛ ان "المتهم تم نقله الى مركز التحقيق المعني لإكمال الإجراءات القانونية وعرضه على السلطة القضائية لينال جزاءه العادل".

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