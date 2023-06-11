شخص يجهز على عمّه وجلسة "سكارى" تنتهي بمقتل شاب في ذي قار

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني، يوم الأحد، أن شخص اقدم على قتل عمّه بواسطة اطلاق النار عليه شمالي محافظة ذي قار جنوبي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن (عدنان عمران حميد) من مواليد العام 1972 يعمل كاسباً يسكن قضاء القلعة – ناحية الفجر / منطقة حي شراد قُتل أثر طلق ناري في منطقة الصدر بالجسد من خلال سلاح مسدس عيار 9 ملم.

ووفقا للمصدر، فقد تم نُقلت الجثة إلى قسم الطب العدلي، وحسب إفادة شقيقه بأن الجاني هو ابن شقيقهم المدعو (ع، م، ع) قام بقتل عمه حيث أطلق النار عليه قرب منزله ولاذ بالفرار إلى جهة مجهولة نتيجة خلاف على أرض زراعية.

إلى ذلك ذكر مصدر محلي لوكالة شفق نيوز، أن شاباً في العشرينيات من عمره قتل على يد صديقه بقضاء النصر شمالي محافظة ذي قار بسبب مزاح في جلسة سكارى بين 3 أصدقاء.

وبين المصدر، أن الأجهزة الامنية اعتقلت الجاني واعترف بارتكاب الجريمة، فيما نقلت الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها.