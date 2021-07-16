شخص يجهز على عشيق والدته بمطرقة في كربلاء .. الداخلية تعتقل ضابطاً

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة كربلاء والمنشآت يوم الجمعة وقوع جريمة في أحد أحياء المدينة لمواطن يبلغ من العمر 36 سنة.

وقالت القيادة في بيان اليوم، إنه بعد أن أستخبر قسم مكافحة الإجرام بوجود جثة داخل عجلة سوناتا في حي الإطارات فقد تم التوجه الى محل الحادث ومشاهدة الجثة واتضح أنها لمواطن قد تعرض الى عدة ضربات في منطقة الرأس بواسطة مطرقة حديدية،

وأضاف أنه نظراً لأهمية الحادث وخطورته ولما له مساس بأمن وراحة المواطنين وبتوجيه من قبل قائد الشرطة اللواء احمد علي زويني فقد تم تشكيل فريق عمل من قسم مكافحة الإجرام للتوصل الى الجاني.

وتابع البيان أنه نتيجة للعمل المتواصل والجهود المشتركة ومن خلال التنسيق مع باقي اقسام الشرطة في المحافظات تبين أن القاتل هرب الى مدينة الناصرية لتواجد ذويه هناك ،

وأشار إلى أنه بعد التواصل مع قسم مكافحة إجرام ذي قار تبين أن الجاني سلم نفسه إليهم واعترف صراحة قيامه بجريمة القتل كون المجني عليه كانت تربطه علاقة مع والدته، وقد صدقت أقواله وتمت إحالته الى القضاء لينال جزاءه العادل.

وعلى صعيد آخر وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي، باتخاذ الإجراءات القانونية بحق ضابط قام بإطلاق النار في إحدى المناسبات

وقالت الوزارة في بيان إن بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، تداولت فيديوا يظهر فيه احد الضباط من وزارة الداخلية وهو يقوم بإطلاق العيارات النارية في إحدى المناسبات.

حيث وجه الغانمي، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه فوراً من قبل مديرية أمن الأفراد ، وإيداعه التوقيف، وفقا للبيان.