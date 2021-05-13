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شخص في النجف يبيد عائلته بالكامل بطريقة بشعة

Category: أمـن

Date: 2021-05-13T05:04:01+0000
شخص في النجف يبيد عائلته بالكامل بطريقة بشعة

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة النجف، عن قيام قائدها اللواء فائق فليح الفرعون باكتشاف جريمة قتل بشعة "خلال ساعة من حدوثها"، راح ضحيتها عائلة كاملة بعد أن "حقق بها شخصياً".

وقالت المديرية، "بعد أن تلقت شرطة المحافظة بلاغا عن وقوع جريمة قتل لمواطن في منطقة حي الوفاء على الفور ترأس قائد الشرطة فريق عمل ضم مدير مكافحة الإجرام ومدير مكتب مكافحة اجرام الكرار وضباط ومنتسبي المكتب".

وأضاف "وبعد جمع الادلة حول الجريمة والظروف المحيطة بها دارت الشكوك حول أحد أفراد العائلة هو ابن المجني عليه وبعد القبض عليه والتحقيق معه من قبل فريق العمل أعترف بأنه بالتعاون من احد اقربائه قام بقتل كامل عائلته بعد إخراجهم من البيت وهم والدته وشقيقه وشقيقته وقتلهم ورميهم في منطقة نائية في الطمر الصحي على مقربه من بحر النجف في مكان بعيد جدا عن مركز المحافظة ثم عاد ليكمل الجريمة بقتل والده داخل داره".

وبينت المديرية، أن السبب وراء الجريمة هو الاستيلاء على أموال أهله".

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