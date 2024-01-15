شجار أولاد عم ينهي حياة رجل أربعيني في البصرة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بمقتل رجل أربعيني نتيجة بشجار مسلح بين أبناء عم وسط محافظة البصرة جنوبي العراق.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "خلافا عائلياً بين أبناء عم، تطور لمعركة مسلحة بالرصاص الحي بين الطرفين بمنطقة حي الجهاد وسط مدينة البصرة مركز المحافظة".

وأضاف المصدر، أن "الخلاف المسلح أدى لمقتل شخص في الاربعين من عمره، فيما طوقت الأجهزة الأمنية مكان الحادث وقامت بنقل الجثة إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها، وملاحقة الجناة".