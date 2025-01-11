شجار مسلح ينهي حياة شخص واعتقال 3 متهمين جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ذي قار جنوبي العراق، اليوم السبت، بمقتل شخص اثر شجار مسلح شمال مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "شجاراً مسلحاً اندلع في ساعة متاخرة من ليل أمس، بين طرفين بقضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار، وأسفر عن مقتل شخص في الأربعينيات من عمره"، لافتا إلى أن دوافع الشجار "غير معروفة".

وبين المصدر، ان "قوة امنية تمكنت من اعتقال 3 اشخاص وفق احكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي، بتهمة القتل العمد، وتمت احالتهم للمحاكم المختصة".