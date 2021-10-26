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شجار "دامٍ" بين الحشد والجيش في مكان الاعتصام قرب "الخضراء"

Category: أمـن

Date: 2021-10-26T14:42:55+0000
شجار "دامٍ" بين الحشد والجيش في مكان الاعتصام قرب "الخضراء"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بسقوط جريح، يوم الثلاثاء، إثر شجار بين قوات الجيش وأمن الحشد الشعبي في مكان اعتصام المحتجين المعارضين لنتائج الانتخابات.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "أحد عناصر أمن الحشد الشعبي أصيب بجروح جراء مشاجرة تطورت إلى الضرب بين أمن الحشد وقوات الجيش في مكان الاعتصام قرب أحد بوابات المنطقة الخضراء وسط بغداد".

وأضاف المصدر أن أسباب اندلاع المشاجرة لم تتضح على الفور، مشيرا إلى سحب طرفي المشاجرة لغرض التحقيق.

ويعتصم المئات من أنصار قوى وفصائل شيعية أمام إحدى بوابات المنطقة الخضراء منذ يوم الثلاثاء الماضي للتعبير عن رفضهم لنتائج الانتخابات والمطالبة بإعادة فرز الأصوات يدوياً.

ويعتبر تحالف "الفتح" من أبرز المعترضين على نتائج الانتخابات بعد خسارة الكثير من مقاعده، وهو مظلة سياسية لفصائل في الحشد الشيعي.

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