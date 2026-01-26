شجار داخل "الخضراء" يتحول لإطلاق نار بين حمايات مشاركين باجتماع الإطار التنسيقي

شفق نيوز ـ بغداد

أفاد مصدر أمني ليل الاثنين، بوقوع شجار بين أفراد حمايات عدد من المسؤولين المشاركين في اجتماع الإطار التنسيقي المنعقد حالياً، تطوّر إلى إطلاق نار داخل المنطقة الخضراء.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الخلاف وقع بسبب أماكن ركن السيارات وآلية دخولها قرب سيطرة "بابليون" في المنطقة الخضراء ببغداد، دون تسجيل أي إصابات.

وأشار إلى أن القوات الأمنية تدخلت لاحتواء الموقف، فيما لا تزال التفاصيل قيد المتابعة.