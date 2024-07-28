شجار بين قصابين بالأسلحة البيضاء يسفر عن إصابات خطيرة شرقي بغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة المحلية، يوم الأحد، باصابة قصابين اثنين جراء مشاجرة اندلعت بينهما بالاسلحة البيضاء شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مشاجرة بين شخصين يعملان في مجال القصابة تطورت الى استخدام الاسلحة البيضاء ضمن منطقة العبيدي شرقي بغداد ما اسفر عن اصابتهما بجروح خطيرة نقلا على اثرها الى المستشفى والتحفظ عليهما.

وبين المصدر أن المتشاجرين كانا في حالة سكر شديدة.

في غضون ذلك اعلنت قيادة شرطة محافظة ميسان، إلقاء القبض على متهم قام بتعنيف أخته وأخيه بواسطة آلة جارحة في احدى مناطق مركز مدينة العمارة.

وأضافت القيادة في بيان اليوم، انه وبعد ورود شكوى من قبل المدعين بالحق الشخصي حول قيام المتهم أعلاه بضرب أخته وأخيه بواسطة آلة جارحة في منطقة "الرأس" قامت وعلى الفور قوة من الشرطة وبعد استحصال الموافقات القضائية بمداهمة منزل المتهم وإلقاء القبض عليه.

وأشارت إلى اقتياده إلى مركز الاحتجاز الأمني لغرض إكمال الاجراءات القانونية .