شجار "بصري" يودي بحياة شخص و"كنعان" تهتز بإنفجار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني يوم الاثنين، بمقتل شخص إثر اندلاع شجار مسلح بين جيران في منطقة حي الحسين وسط مدينة البصرة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الخلافات السابقة بين الجيران كانت سبب الشجار، فيما قامت الأجهزة الأمنية بتطويق مكان الحادث وبدأت بإجراءات فرض القانون وملاحقة الجناة.

وفي سياق آخر، كشف مصدر أمني عن تفاصيل إنفجار سُمع في ناحية كنعان شرقي محافظة ديالى.

وبيّن المصدر أن الحادث ناجم عن انفجار قنبلة صوتية استهدفت منزلاً في مركز الناحية، دون وقوع أضرار مادية أو بشرية.

وأضاف أن القوات الأمنية باشرت التحقيق وفرضت طوقاً أمنياً حول مكان الحادث لملاحقة المتورطين والكشف عن دوافع الانفجار.