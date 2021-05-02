شبيه بحادثة ابن الخطيب.. إحباط حريق مفتعل بمستشفى مخصص لكورونا في بغداد

شفق نيوز/ أعلن مدير صحة الكرخ جاسب لطيف الحجامي، يوم الأحد، عن إخماد حريق "مفتعل" في غرفة ضخ الأوكسجين المركزي في إحدى المستشفيات.

وقال الحجامي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "تم قبل قليل مسك شخص حاول إضرام النار في مأخذ الاوكسجين المركزي في مستشفى دار السلام- قاعة الشهيدة الصيدلانية سهير شاكر، المخصص لمعالجة مرضى كورونا".

وأضاف "تم اخماد اللهب مباشرة من قبل المنتسبين وجرى تسليم الجاني للاستخبارات".

وتابع الحجامي "نكرر تأكيداتنا لكافة المنتسبين باتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر والبقاء متيقظين طوال الوقت".

واندلع حريق الشهر الماضي في مستشفى ابن الخطيب المخصص لمرضى كورونا في جانب الرصافة من بغداد، جراء انفجار قناني الأوكسجين، وأسفر عن 90 ضحية ونحو 150 جريح.