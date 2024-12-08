شبكة وفتاة.. الاستخبارات تطيح بتجار مخدرات في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الاستخبارات والأمن التابعة لوزارة الدفاع العراقية، يوم الأحد، الاطاحة بشبكة كبيرة تتاجر بالمخدرات في العاصمة بغداد.

ووفق بيان للمديرية، ورد لوكالة شفق نيوز، فإن مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد، وبجهد استخباري عالي تمكنت من الاطاحة بشبكة كبيرة تتاجر بالمواد المخدرة في بغداد، وضبطت بحوزتهم وبالجرم المشهود (65 كغم) من المواد المخدرة، كانوا يرومون بيعها وتوزيعها في بغداد، واتخذت الإجراءات القانونية بحقهم وصودرت المضبوطات وأحيل المتهمون إلى القضاء العادل".

وفي السياق ذاته، وبمتابعة ميدانية دقيقة، ألقت مفارز المديرية القبض على فتاة تتاجر بالمواد المخدرة جنوب العاصمة، صادرة بحقها مذكرة قبض وفق أحكام المادة (28) مخدرات".