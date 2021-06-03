شاهد لحظة انفجار الكاظمية ببغداد

شفق نيوز/ انفجرت اسطوانة غاز يوم الخميس في مدينة الكاظمية المكتظة ما أوقع قتيلين و14 مصاباً، وفق ما أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز.

وأظهر مقطع مصور من كاميرا مراقبة، تحصلت عليه وكالة شفق نيوز، لحظة انفجار الاسطوانة في المكان الذي كان يعج بالناس.

ووفق مصدر أمني لشفق نيوز، فإن "الاسطوانة انفجرت أمام مطعم بالقرب من كشك الامانات في باب المراد بالكاظمية"، مبيناً أن الاسطوانة كانت لصاحب كشك لبيع الذرة (الشامية).

وأضاف أن "الانفجار أسفر عن مقتل شخصين اثنين وإصابة 14 آخرين بجروح"، مبينا أن بعض الإصابات نجم جراء التدافع بين زبائن المطعم والمتواجدين بقربه.

وأشار المصدر إلى أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث ومنعت الوصول إليه، وتم نقل الجرحى الى المستشفيات القريبة، منوهاً إلى احتمال ارتفاع حصيلة عدد الضحايا.

وأردف المصدر بأن خبير الأدلة الجنائية وصل لمكان الحادث لرفع التقرير النهائي.

من جانبها، قالت خلية الإعلام الأمني في بيان مقتضب، "انفجار جسم غريب قرب باب المراد بمنطقة الكاظمية في العاصمة بغداد، مساء اليوم الخميس، والفرق المختصة متواجدة ضمن مكان الحادث لتحديد طبيعته، حيث أسفر الحادث عن وقوع عدد من الضحايا".