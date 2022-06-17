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"أشادت" بفريق العمل.. الاستخبارات تعلن اعتقال مسؤول الدعم اللوجستي لداعش في ديالى

Category: أمـن

Date: 2022-06-17T17:07:02+0000
"أشادت" بفريق العمل.. الاستخبارات تعلن اعتقال مسؤول الدعم اللوجستي لداعش في ديالى

شفق نيوز / أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الجمعة، اعتقال المسؤول عن عمليات النقل والدعم اللوجستي في تنظيم (داعش) بمحافظة ديالى، مبينة أن العملية نفذها فريق عمل "مختص ومهني".

وقالت وكالة الاستخبارات في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "من خلال جمع المعلومات ومطابقتها، وبعملية نوعية استندت إلى معلومات دقيقة، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على أحد أخطر الارهابيين في محافظة ديالى المكنى (أبو مريم) المسؤول عن عمليات النقل والدعم اللوجستي لعصابات (داعش) الارهابي في محافظة ديالى".

وأضاف البيان أن "عملية القبض جاءت بعد تشكيل فريق عمل مختص نفذ الواجب بمهنية عالية وتخطيط دقيق"، مبينا ان "من خلال التحقيقات اعترف الارهابي بالانتماء لعصابات (داعش) وارتباطه المباشرة بما يسمى المسؤول العسكري لقاطع جبال حمرين وجلولاء وقيامه بعمليات نقل والدعم اللوجستي للعصابات الإرهابية".

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