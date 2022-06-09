شاخوان عبد الله يرأس لجنة تقييم أوضاع ديالى الأمنية وتحديد مشكلاتها

شفق نيوز / أعلن نائب رئيس البرلمان، شاخوان عبد الله، يوم الخميس، رئاسة لجنة نيابية خاصة لتقييم الأوضاع الأمنية وتحديد المعوقات والمشكلات في محافظة ديالى.

وذكر عبد الله، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "تشكيل هذه اللجنة جاء بهدف تقييم وتحديد المعوقات التي تواجه الأجهزة الأمنية والقوات العسكرية الماسكة للأرض في ديالى".

وأوضح البيان، أن "اللجنة التي يرأسها نائب رئيس البرلمان، ستكون بعضوية النواب (برهان المعموري، أحمد الجبوري، همام التميمي)".

ووفقاً للبيان، عقدت اللجنة اجتماعها الأول، وتم الإتفاق على إستضافة القيادات الأمنية في ديالى بمجلس النواب، وإجراء زيارات ميدانية لعدد من المناطق في المحافظة".

وأوضح عبد الله، أن "مجلس النواب مستمر في أداء أعماله وممارسة مهامه التشريعية والرقابية، ومن أولى المهام المتابعة الميدانية للملف الأمني بكل تفاصيله"، مؤكداً أن "تقييم النواب للأوضاع الأمنية وعرض المشورة والتقارير على القيادات الأمنية والعسكرية العليا، له أثر إيجابي لمعالجة الخروقات".

وأشار إلى وجود "عدد من النواب في الدورة النيابية الحالية لديهم خبرات عسكرية وأمنية، مما يتيح الفرصة للرقابة والإشراف على الخطط الأمنية، سيما تكرار الهجمات الإرهابية في عدد من المناطق ومنها محافظة ديالى، وهذه اللجنة الخاصة ستعد تقريراً مفصلاً وتوصيات بشأن الأوضاع في ديالى، وعرضه على مجلس النواب، لاتخاذ الإجراءات اللازمة".