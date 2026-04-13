شاحنة تقتحم سيطرة أمنية في طوزخورماتو

شفق نيوز- كركوك- صلاح الدين

تضررت سيطرة أمنية على الطريق الرابط بين بغداد وكركوك، اليوم الاثنين، إثر حادث سير في قضاء طوزخورماتو شرقي صلاح الدين، فيما أعلنت شرطة كركوك اعتقال 10 مطلوبين خلال 24 ساعة.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "شاحنة كبيرة فقد سائقها السيطرة عليها بسبب السرعة الزائدة وعدم الانتباه، ما أدى إلى اصطدامها بسيطرة حكومية قرب ناحية آمرلي، وانقلابها"، مبيناً أن "الحادث خلّف أضراراً مادية من دون تسجيل خسائر بشرية".

وأضاف أن "الحادث تسبب بإرباك مؤقت في حركة السير على الطريق الدولي، قبل أن تتمكن القوات الأمنية من رفع العجلة المتضررة وإعادة تنظيم المرور"، مشيراً إلى "فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث".

في غضون ذلك، أعلنت قيادة شرطة كركوك تنفيذ عمليات أمنية أسفرت عن اعتقال 10 مطلوبين للقضاء خلال 24 ساعة.

وذكرت القيادة في بيان أن "مفارز قسم مكافحة إجرام كركوك نفذت واجباتها استناداً إلى مذكرات قبض قضائية، حيث تم تعقب المطلوبين في مناطق متفرقة وإلقاء القبض عليهم وفق الأصول القانونية"، مؤكدة "إحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات بحقهم".