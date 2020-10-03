شاب يُجهز على خاله داخل موكب حسيني في ديالى 

شفق نيوز/ افاد مسؤول محلي، يوم السبت، بأن شابا يعاني من اضطرب نفسي أقدم على قتل خاله في أطراف قضاء خانقين الواقع على بعد 105 كم شمال شرق بعقوبة مركز محافظة ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "شابا يبلغ من العمر 24 عاما اقدم على قتل خاله بسلاح كلاشنكوف في منطقة 7 نيسان في اطراف خانقين بعد مشاجرة قادت الى الحادث".

وأشار إلى أن "الشاب يعاني من اضطرابات نفسية وعصبية ويخضع لعلاج بالحبوب المهدئة يوميا وانه اقدم على فعلته لعدم تناوله للعلاج".

واصاف ان "الحادث وقع خلال مراسيم توزيع الاطعمة والمشروبات في موكب حسيني تزامنا مع ذكرى زيارة اربعينية الامام الحسين".

واكد المصدر ان "الاجهزة الامنية اعتقلت القاتل وفتحت تحقيقا لكشف ملابسات الحادث واتخاذ الاجراءات القانونية".

وتشهد ديالى تزايدا بحوادث القتل بين الاقارب والانتحار بسبب الظروف والتأثيرات المعيشية والتأثر السلبي بمواقع التواصل الاجتماعي المحرضة على العنف والسلوكيات المرفوضة.



