شاب يُجهز على ابن عمه ببندقية صيد في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في ديالى، يوم الثلاثاء، بأن شاباً قتل ابن عمه ببندقية صيد شمال شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً قتل ابن عمه ببندقية صيد عن طريق الخطأ اثناء ممارسة هواية الصيد في احد القرى في اطراف ناحية جلولاء شمال شرقي ديالى".

وأوضح المصدر، أن "قوة من الشرطة اعتقلت الشاب وفتحت تحقيقاً لكشف ملابسات الحادث"، مشيراً إلى "نقل جثة الضحية الى دائرة الطب العدلي".

وفي السياق الامني، أفاد المصدر ذاته، بأن قوة من الجيش العراقي قصفت اوكاراً لتنظيم داعش في اطراف قرية الاصلاح، ( 15 كم شمالي جلولاء)، بعد معلومات بوجود تحركات لمسلحين قرب القرية".

وأكد المصدر، أن "خسائر التنظيم لم تتضح حتى الآن"، منوهاً إلى أن "عملية القصف تمت وفق معلومات استخبارية دقيقة".