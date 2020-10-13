سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

شاب يُجهز على ابن عمه ببندقية صيد في ديالى

Category: أمـن

Date: 2020-10-13T17:07:45+0000
شاب يُجهز على ابن عمه ببندقية صيد في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في ديالى، يوم الثلاثاء، بأن شاباً قتل ابن عمه ببندقية صيد شمال شرقي المحافظة.  

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً قتل ابن عمه ببندقية صيد عن طريق الخطأ اثناء ممارسة هواية الصيد في احد القرى في اطراف ناحية جلولاء شمال شرقي ديالى".

وأوضح المصدر، أن "قوة من الشرطة اعتقلت الشاب وفتحت تحقيقاً لكشف ملابسات الحادث"، مشيراً إلى "نقل جثة الضحية الى دائرة الطب العدلي".

وفي السياق الامني، أفاد المصدر ذاته، بأن قوة من الجيش العراقي قصفت اوكاراً لتنظيم داعش في اطراف  قرية الاصلاح، ( 15 كم شمالي جلولاء)، بعد معلومات بوجود تحركات لمسلحين قرب القرية".

وأكد المصدر، أن "خسائر التنظيم لم تتضح حتى الآن"، منوهاً إلى أن "عملية القصف تمت وفق معلومات استخبارية دقيقة".


related

مجهولون يفتحون النار على شيخ قبيلة في ديالى

Date: 2020-10-12 18:55:33
مجهولون يفتحون النار على شيخ قبيلة في ديالى

منظمة بريطانية ترفع ألغام داعش من إحدى بلدات العراق

Date: 2020-08-06 11:55:03
منظمة بريطانية ترفع ألغام داعش من إحدى بلدات العراق

مقتل 6 عناصر من داعش بتعرض على القوات الامنية في ديالى

Date: 2019-08-22 12:06:52
مقتل 6 عناصر من داعش بتعرض على القوات الامنية في ديالى

الجيش العراقي يحبط هجوما لداعش شمال شرقي ديالى

Date: 2020-10-02 19:36:34
الجيش العراقي يحبط هجوما لداعش شمال شرقي ديالى

سقوط ضحية ومصابين من القوات العراقية بقنص وتفجير في ديالى

Date: 2020-04-21 12:34:58
سقوط ضحية ومصابين من القوات العراقية بقنص وتفجير في ديالى

قوة "غير معروفة" تداهم منزل ناشط مدني شارك بتظاهرات في ديالى

Date: 2020-08-15 10:17:58
قوة "غير معروفة" تداهم منزل ناشط مدني شارك بتظاهرات في ديالى

ارتفاع حصيلة النزاع المسلح شمال شرق بعقوبة وانفجار في كركوك بلا اضرار

Date: 2019-11-16 21:06:12
ارتفاع حصيلة النزاع المسلح شمال شرق بعقوبة وانفجار في كركوك بلا اضرار

"تحصينات وافخاخ" بين محافظتين عراقيتين لمنع الهجمات الارهابية

Date: 2020-10-08 07:56:30
"تحصينات وافخاخ" بين محافظتين عراقيتين لمنع الهجمات الارهابية