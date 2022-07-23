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شاب ينهي حياته قُبيل دخوله "القفص الذهبي" بأيام ودجلة يبتلع مراهقاً في الموصل

Category: أمـن

Date: 2022-07-23T20:36:12+0000
شاب ينهي حياته قُبيل دخوله "القفص الذهبي" بأيام ودجلة يبتلع مراهقاً في الموصل

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بانتحار شاب وانتشال جثة مراهق قضى غرقاً في نهر دجلة بمدينة الموصل مركز محافظة نينوى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً في العشرينات من عمره انهى حياته بشنق نفسه داخل احد المعامل التي يعمل فيها بمنطقة كوكجلي في ايسر الموصل"، موضحاً ان "الشاب من سكنة ناحية زمار ولكنه يعمل داخل الموصل".

وأوضح أن "الشاب كان ينتظر موعد زواجه خلال الأيام المقلبة لكن أُسرته صُدمت بما قام به، فيما فتحت الشرطة تحقيقا في محاولة للبحث عن تفاصيل اكثر حول طبيعة حالة الانتحار والدوافع التي جعلت شابا مقبلا على الزواج يقوم بانهاء حياته".

وفي الموصل أيضا، انتشلت الشرطة النهرية جثة مراهق قضى غرقا اثناء سباحته في نهر دجلة داخل الموصل.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "حالة الغرق هذه هي السادسة على الاقل في نينوى خلال اسبوع".

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