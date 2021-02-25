شاب ينهي حياته شنقاً في صلاح الدين

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في صلاح الدين، يوم الخميس، بانتحار شاب شنقاً في اطراف قضاء الشرقاط شمالي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً في العشرينيات من عمره اقدم، مساء اليوم، على الانتحار شنقاً داخل منزله في قرية بعاجة التابعة لقضاء الشرقاط وسط ظروف غامضة".

وأضاف المصدر، أن "السلطات الامنية فتحت تحقيقا لكشف اسباب وملابسات الحادث، فيما نقلت الجثة الى الطب العدلي".

وتشهد محافظات عراقية عدة ارتفاعاً بمعدلات الانتحار خاصة بين صفوف الشباب والصبية بسبب مشاكل نفسية واجتماعية او دوافع معيشية اخرى.