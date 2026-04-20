شاب ينهي حياته بالقفز من اعلى جسر شمال بغداد

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بوفاة شاب بعد أن ألقى نفسه من أعلى أحد الجسور في منطقة الحسينية شمال العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الشاب رمى بنفسه من أعلى الجسر بدافع الانتحار، ما أسفر عن وفاته في الحال، مشيراً إلى أن قوة أمنية نقلت الجثة وفتحت تحقيقاً للوقوف على ملابسات الحادث.

وإلى الشمال من بغداد أيضاً، حيث محافظة ديالى، أفاد مصدر أمني فيها، بإلقاء القبض على شخصين أقدما على مهاجمة منزل أحد المواطنين بإطلاق النار في قضاء بلدروز شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الحادث وقع على خلفية خلاف شخصي، دون تسجيل إصابات بشرية.

وأضاف أن القوات الأمنية تحركت إلى مكان الحادث، وتمكنت من اعتقال المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.