شاب ينهي حياة والدته بسلاح كلاشنكوف في كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، في محافظة كركوك، يوم الخميس، بأن امرأة لقيت مصرعها بطلق ناري على يد ابنها جنوب غربي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً كان يعبث بسلاح نوع كلاشنكوف وأصاب والدته ( س، ع، م) تبلغ من العمر 32 عاماً في قرية تركلان جنوب غربي كركوك"، مبيناً أن "الإصابة كانت في منطقة الصدر وتسببت بوفاة الأم في الحال بعد نزف شديد".

وأوضح المصدر أن "الجثة أخليت للطب العدلي وفتحت الشرطة تحقيقا بالحادثة"، مشيرا إلى "صدور قرار قبض بحق الجاني الذي هرب الى جهة مجهولة".