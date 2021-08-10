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شاب يقدم على قتل عائلة كاملة وأحد أفرادها ينجو بإصابة جنوبي بغداد

Category: أمـن

Date: 2021-08-10T14:10:09+0000
شاب يقدم على قتل عائلة كاملة وأحد أفرادها ينجو بإصابة جنوبي بغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في بغداد، يوم الثلاثاء، بإقدام شاب على قتل عائلة كاملة فيما نجا أحد أفرادها بإصابة لم تنهي حياته، لأسباب ما زالت غامضة، جنوبي العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "والدة الشاب القاتل سبق وان تطلقت من والده وتزوجت من رجل آخر متزوج ولديه عائلة مكونة من خمسة أطفال".

وبين أن "الشاب فتح النار من سلاحه على زوج والدته وزوجته (ضرة أمه) وأطفالهما الخمسة، مما أسفر عن مقتل الجميع باستثناء بنت نجت من الموت إلا أنها أصيبت برصاصة هي الأخرى"، مشيرا إلى ان الجريمة وقعت في قضاء المحمودية جنوبي بغداد.

وتابع المصدر ان الشرطة قامت بنقل جثث الضحايا الى دائرة الطب العدلي، فيما نقلت البنت المصابة الى مستشفى قريب لتلقي العلاج.

واضاف المصدر انه تم تشكيل فريق عمل من قيادة شرطة بغداد وتم القبض على الجاني واعترف صراحة بتنفيذ جريمته، ولم يوضح المصدر أسباب الجريمة.

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