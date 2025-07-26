شاب يفقد حياته غرقاً في نهر شرقي الأنبار

شفق نيوز- الانبار

أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بأن شاباً لقي مصرعه غرقاً أثناء ممارسته السباحة في نهر ذراع دجلة بقضاء الكرمة شرقي محافظة الأنبار.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً في العشرينيات من عمره غرق أثناء السباحة في نهر ذراع دجلة ضمن حدود قضاء الكرمة شرق الأنبار"، مبيناً أن "الشرطة النهرية تمكنت من انتشال جثته بعد عمليات بحث استمرت لأكثر من ساعة".

وأضاف أن "الجثة نُقلت إلى دائرة الطب العدلي، وتم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث"، مشيراً إلى أن "الحادث يعود على الأغلب إلى عدم إلمام الشاب بالسباحة وارتفاع منسوب المياه في النهر".