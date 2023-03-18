شاب يردي والديه قتيلين ويصيب أخته في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بإقدام شاب على قتل والده ووالدته وإصابة أخته في العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "شاباً فتح نيران سلاحه على والده ووالدته واخته ضمن منطقة زيونة شرقي بغداد ما اسفر عن مقتل الاب والام واصابة الاخت التي تم نقلها الى مستشفى الشيخ زايد"، مشيراً الى ان "أسباب الحادث ما تزال مجهولة، فيما لاذ الجاني بالفرار".

واوضح المصدر ان "حسب المعلومات فأن الشخص يتعاطى المخدرات"، لافتا الى ان "والدته موظفه في وزارة الصناعة واخته طالبة جامعية".

في السياق، اقدم شاب آخر من مواليد 1991 على الانتحار شرقي العاصمة بغداد.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "الشاب كاسب تحصيله الدراسي ابتدائية قام بالانتحار باسلوب اطلاق النار على نفسه من سلاح نوع بندقية (كلاشنكوف) ضمن منطقة الامين (دور التجاوز).

ولم تعرف اسباب الانتحار حتى الان وفقاً للمصدر.