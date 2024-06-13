شاب نجفي يقتل ويصيب ثلاثة من أقربائه بسلاح "الكسرية"

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة النجف، اليوم الخميس، بمقتل وإصابة 3 اشخاص بناحية الحرية جنوبي مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "شابا يبلغ من العمر 26 عاماً فتح النار على أقربائه بناحية الحرية جنوبي المحافظة، باستخدام سلاح نوع (كسرية)، حيث أدى الهجوم لمقتل امرأة وإصابة اثنين آخرين، تم نقلهم لاحقاً للمستشفى".

وبين المصدر، ان "سبب الهجوم وجود مشاكل عائلية بين الطرفين"، مشيرا إلى أن "الجاني لاذ بالفرار إلى جهة مجهولة الهوية".