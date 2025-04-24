شاب من "جماعة القربان" ينهي حياته داخل ملعب جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، ليل الخميس الجمعة بإقدام شاب على إنهاء حياته جنوبي العراق، مشيراً إلى أن التحقيقات الأولية ترجح وجود صلة بين الحادث وما يُعرف بـ"جماعة القربان".

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الشاب دون العشرين من عمره أقدم على الانتحار شنقاً بواسطة حبل داخل أحد ملاعب كرة القدم في ناحية كميت شمال مدينة العمارة، مركز محافظة ميسان".

وأضاف أن "القوات الأمنية فتحت تحقيقاً في الحادث، وتشير المعطيات الأولية إلى أن حالة الانتحار مرتبطة بجماعة القربان"، مبيناً أنه "تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية".

وجماعة "القربان" أو ما يُعرف بالعلي إلهية نشطت في وسط وجنوبي العراق، وأثارت جدلاً واسعاً بعد تسجيل عدة حالات انتحار مرتبطة بطقوسها.

ويدعي أتباع هذه الجماعة أن الإمام علي بن أبي طالب بمنزلة إله، ويقومون بإجراء قرعة بين أفرادهم، ومن يظهر اسمه يُقدم قرباناً للإمام.

وألقت قوات الأمن العراقية على العشرات من عناصر الجماعة في محافظات واسط، البصرة، المثنى، والديوانية، بعد تنفيذها طقوساً متطرفة، بما في ذلك محاولات انتحار.

وتُعتبر "جماعة القربان" محظورة في العراق، حيث يُجرّم الدستور والقوانين العراقية الانتماء إلى جماعات تروج لأفكار متطرفة أو تدعو إلى العنف.