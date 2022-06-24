شابة تذبح زوجها بسكين المطبخ في السماوة جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة المثنى، اليوم الجمعة، بمقتل شاب عشيريني على يد زوجته بطريقة بشعة أقصى ناحية المجد شمالي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "شابا عشرينيا قتل بطريقة بشعة على يد زوجته بعدما اقدمت على طعنه بواسطة سكين مطبخ في منطقة الرقبة وهي تعتبر حالة مباشرة لنحر الرأس عن جسده".

وبين المصدر، أن "المصاب نقل للمشفى وتم الادعاء في بادئ الأمر بأن الحالة انتحار، وبقي لمدة نصف ساعة وتوفي هناك، حيث بين الطبيب المختص بأن الحالة جنائية وليس انتحار ".

وأشار إلى أن "حالة القتل حصلت بسبب خلافات زوجية بين الطرفين".

وقالت شرطة شرطة المثنى في بيان لاحق للحادثة ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "مركز شرطة المجد التابع الى قسم شرطة قضاء الرميثة استخبر بوجود جثة شاب عشريني داخل دائرة الطبابة العدلية في مستشفى الحسين التعليمي في السماوة للشكوك الحاصلة في الجثة لكون الحادث جنائي".

وأوضح أنه "تم تشكيل فريق عمل برئاسة قائد شرطة المثنى العميد المهندس محمد عيسى سبتي وعضوية مدير شرطة قضاء الرميثة العميد ناصر ناهي هلو ومجموعة من ضباط التحقيق في القسم ومن خلال التعمق بالتحقيق تم الكشف عن الجريمة خلال ساعتين حيث القي القبض على زوجته وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها".