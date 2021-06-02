سيّاف في النجف يطعن المارّة وينادي: هل من مبارز؟

شفق نيوز / أفاد مصدر محلي، يوم الأربعاء، بأن شابا من سكنة النجف وتحت تأثير "المخدرات"، أصاب أربعة مواطنين، وهو يتجول شاهرا سيفه ويطلب من المارّة مبارزته.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "شابا نجفيا تحت تأثير المخدرات، خرج شاهرا سيفه في منطقة حي الميلاد شمالي المحافظة، طالبا المبارزة من قبل المواطنين".

وأوضح المصدر، أن "السياف تسبب بإصابة 4 من المواطنين, بحسب المعلومات الأولية، أحدهم بحالة خطرة، وآخر ينتمي لجهاز مكافحة الإجرام الذين حاولوا الإمساك به، لكنه لاذ بالفرار ويجري حاليا ملاحقته بين أزقة المنطقة".