سيطرة أمنية ببابل تضبط 20 ألف حبة مخدرة وكغم كريستال

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن في بابل، يوم الاثنين، ضبط 20000 حبة مخدرة و كغم واحد من مادة الكريستال المخدرة في سيطرة أمنية بالمحافظة.

وقالت في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة ومن خلال كمين محكم، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن بابل التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والأمن في وزارة الدفاع، من إلقاء القبض على متهمين اثنين بحوزتهما (20000) حبة مخدرة و(1 كغم) من مادة الكرستال المخدرة أثناء محاولتهما عبور سيطرة الحمزة الغربي".

وأوضح أنه "جرى تسليمهما مع المضبوطات أُصولياً الى الجهات المختصة".

وأمس الاحد، القت قوة من الجيش العراقي القبض على ضابط برتبة مقدم في الجيش وامرأة ورجلين، ضبط بحوزتهم كمية من المخدرات تقدر بنصف كيلو غرام ضمن قضاء المحمودية، جنوبي العاصمة بغداد (شمال بابل).