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سيطرة مطار بغداد تطيح بقيادي في تنظيم "داعش"

Category: أمـن

Date: 2022-04-16T09:47:53+0000
سيطرة مطار بغداد تطيح بقيادي في تنظيم "داعش"

شفق نيوز/ أعلنت الشرطة الاتحادية، اليوم السبت، القبض على أحد قياديي تنظيم "داعش" في العاصمة العراقية بغداد.

وقالت في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه من خلال المتابعة الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية في بغداد وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت قوة من الفوج الثالث اللواء الآلي الاول أثناء التفتيش وتدقيق أسماء المطلوبين ضمن واجب سيطرة مطار بغداد من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين المطلوبين وفق المادة 4 إرهاب.

وأضافت أن الإرهابي تسلم مناصب قيادية مختلفة في عصابات داعش الإرهابية، موضحة أنه عمل ضمن ما يسمى "ولاية الفلوجة قاطع الجزيرة " وعمل ايضاً أداري "بديوان الجند".

وأكدت تسليم "الإرهابي" إلى الجهات المختصة اصوليا لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه .

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