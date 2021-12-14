سيطرات أمنية ببغداد تعتقل متهمين بالارهاب وآخرين بالتزوير

شفق نيوز/ أعلنت وكالة وزارة الداخلية العراقية لشؤون الشرطة، يوم الثلاثاء، عن القبض على متهمين بالارهاب وآخرين بالتزوير في سيطرات امنية بالعاصمة بغداد.

وقالت في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن مفارز سيطرة الشعب التابعة الى مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية في قيادة شرطة بغداد القت القبض على متهم مطلوب وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب حاول النفاذ من السيطرة، مبينة أنه تم التأكد من اسمه في حاسبة المطلوبين وتبين انه مطلوب وفق قضايا تتعلق بالارهاب.

وأوضح البيان، أن سيطرة التاجي التابعة لذات المديرية القت القبض على متهم آخر مطلوب وفق قضايا تتعلق بالارهاب، كما القت مفارز سيطرة سبع البور القبض على متهم مطلوب وفق قضايا تزوير بعد التأكد من اسمه في حاسبة المطلوبين.

واشار البيان، إلى أن قوة من فوج طوارىء بغداد السادس التابع الى قيادة شرطة بغداد شرعت لتنفيذ واجب القاء القبض على احد المتهمين والمطلوب وفق قضايا تتعلق بالتزوير ايضا حيث تمكنت مفارز الفوج من تنفيذ الواجب والقاء القبض على المتهم حيث تم اقتياد جميع المتهمين الى مراكز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون.