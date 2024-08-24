"سيسنا" العراقية تدمر ثلاث مقار داعش شرق صلاح الدين.. فيديو

شفق نيوز/ أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، يوم السبت، عن تنفيذ ضربات جوية دقيقة بطائرات "سيسنا" أسفرت عن تدمير ثلاث اوكار لمفارز تنظيم داعش شرق صلاح الدين.

وقالت في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه من خلال معلومات دقيقة للمديرية العامة للاستخبارات والامن وبإشراف وتخطيط ومتابعة من خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، نفذ صقور الجو بطائرات الـ "سيسنا كارافان" ضربة جوية ناجحة بالساعة 6.00 صباح هذا اليوم السبت.

وبينت، أن الضربة استهدفت خلالها ثلاثة أوكار للإرهابيين في قضاء الطوز ضمن قيادة عمليات شرق صلاح الدين، أدت إلى تدميرها بشكل كامل وقتل من فيها.

وتؤكد المعلومات الأمنية أن هذه المضافات كانت تستخدم لإيواء عناصرهم الارهابية وكمنطلق لتنفيذ عملياتهم التعرضية ضد قطعاتنا الامنية والمواطنين العزل.