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"سيارات بأسعار مغرية عبر الفيسبوك".. عصابة محترفة تستدرج مواطنين إلى ميسان

Category: أمـن

Date: 2022-07-09T10:59:03+0000
"سيارات بأسعار مغرية عبر الفيسبوك".. عصابة محترفة تستدرج مواطنين إلى ميسان

شفق نيوز/ كشف مواطنون في ديالى عن تعرضهم لعملية تسليب منظمة من قبل عصابة نصب محترفة في ميسان استدرجت عدة أشخاص من محافظات اخرى.

ونقل مجموعة من المواطنين من سكان ناحية المنصورية شمال شرق بعقوبة لوكالة شفق نيوز" انهم تعرضوا لكمين وعملية تسليب عبر عصابة تستدرج المواطنين بعرض سلع وسيارات باسعار مغرية عبر صفحات الفيسبوك.

واكد المواطنون وهم من اهالي ناحية المنصورية؛ ان عصابة في ميسان عرضت سيارة للبيع نوع تويوتا بسعر مغري ومواصفات عالية عبر صفحة الفيسبوك وبعد الاتصال والمراسلة تم الاتفاق على تحديد مكان  البيع والتسليم في مدينة العمارة وفور وصول اهالي ديالى للمكان المتفق عليه تفاجئوا بمجموعة مسلحة تحاصرهم وتهددهم بالقتل في حال عدم تسليم أموالهم والسيارة التي بحوزتهم واجبروا على تسليم الأموال والسيارة تحت تهديد السلاح.

وتابعوا أنه "بعد تعرضهم للتسليب وتوجههم لأحد مراكز الشرطة للإبلاغ عن العصابة اكدت الشرطة ان هذه المجموعة نفذت 5 عمليات نصب وتسليب لمواطنين من محافظات أخرى عبر استدراجهم بإغراءات اسعار عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وحذرت شرطة ميسان المواطنين في عموم المحافظات من الوقوع في فخ عصابة النصب المحترفة والجاي مطاردتها من قبل الأجهزة الامنية في مدينة العمارة.

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