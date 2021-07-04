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سوريا.. هجوم جديد يستهدف قاعدة أمريكية قرب الحدود العراقية

Category: أمـن

Date: 2021-07-04T20:09:40+0000
سوريا.. هجوم جديد يستهدف قاعدة أمريكية قرب الحدود العراقية

شفق نيوز / تعرضت قاعدة عسكرية أمريكية بالقرب من حقل العمر النفطي بريف دير الزور، شرقي سوريا، مساء الأحد، إلى ثاني هجوم صاروخي خلال أقل من أسبوع.

ويضم الحقل مقرات ونقاط عسكرية لقوات سوريا الديمقراطية وقاعدة للقوات الأمريكية التي تقود التحالف الدولي لمحاربة تنظيم (داعش).

وقال مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، فرهاد شامي، إن “قذيفتين صاروخيتين مجهولتي المصدر، سقطتا مساء اليوم، في الجهة الغربية لحقل العمر بدير الزور والتي تتخذه (قسد) كقواعد متقدمة لملاحقة خلايا داعش الإرهابية".

وأضاف شامي، أن "الهجوم لم يسفر عن أي إصابات في صفوف مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية".

وكان المتحدث باسم التحالف الدولي، واين ماروتو، قد صرح مساء الاثنين الماضي، عبر تغريدة على حسابه في تويتر، إن القوات الأميركية في سوريا تعرضت “لهجمات بصواريخ متعددة".

وصباح الثلاثاء، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية تنفيذ  “عمليات احترازية” في المناطق المحيطة بالمواقع العسكرية التي تعرضت لاستهداف صاروخي، وذلك “منعاً لأي تحركات قد تقوم بها خلايا تنظيم داعش الإرهابي".

وتنتشر فصائل مسلحة، في مناطق غرب الفرات فيما تشير تقارير إعلامية إلى أن إطلاق الصاوريخ من مناطق تسيطر عليها هذه الفصائل بريف بلدة البوكمال شرق دير الزور.

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