سوريا.. مساهمة عراقية في تصفية "الخليفة الخامس" لداعش

شفق نيوز- بغداد

كشف مصدر أمني، اليوم الأربعاء، عن مشاركة جهاز مكافحة الإرهاب العراقي في العملية التي أسفرت عن مقتل المدعو "أبو حفص الهاشمي القرشي"، الخليفة الخامس لتنظيم "داعش"، في سوريا.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "جهاز مكافحة الإرهاب ساهم بتوفير المعلومات الرئيسية والأساسية حول مكان تواجد الخليفة الخامس، وعلى إثر تلك المعلومات نفذ التحالف الدولي عملية الإنزال وأتم الواجب".

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام سورية بمقتل "القرشي" بعملية للتحالف الدولي في منطقة أطمة بريف إدلب شمال غربي سوريا.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن العملية بدأت في الساعات الأولى من صباح اليوم، وشهدت محاصرة الأحياء السكنية وإطلاق نار محدوداً من دون وقوع اشتباكات كبيرة، فيما اعتقلت القوات عدداً من المواطنات الفرنسيات يُعتقد أنهن زوجات الخليفة المقتول.