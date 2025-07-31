سوريا تكشف تفاصيل جديدة عن احباط "أكبر" محاولة لتهريب المخدرات إلى العراق

شفق نيوز - دمشق / بغداد

أفادت وزارة الداخلية السورية، يوم الخميس، بإحباط واحدة من أكبر محاولات تهريب المخدرات هذا العام، بعد ضبط شحنة ضخمة تحتوي على نحو مليون و350 ألف حبة كبتاغون كانت مجهّزة للعبور إلى داخل الأراضي العراقية في مؤشر جديد على تنسيق الجهود الأمنية بين دمشق وبغداد.

وبهذا الصدد أكد مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد خالد عيد في بيان، أن "هذه العملية جاءت ثمرةً لتبادل استخباراتي دقيق بين إدارة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية السورية والمديرية العامة لمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية العراقية، حيث نُفّذت عملية أمنية مشتركة بعد دراسة دقيقة".

وأضاف، أن العملية، "هي ضمن سلسلة من الضربات الأمنية المتواصلة التي تنفذها إدارة مكافحة المخدرات، في إطار سعيها الحثيث للقضاء على هذه الآفة الخطيرة التي تهدد أمن المجتمع وسلامته".

أرقام و تقديرات رسمية

تشير بيانات وزارة الداخلية السورية إلى أنّه منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية حزيران/يونيو الماضي تمّت مصادرة أكثر من 800 ألف حبة كبتاغون داخل سوريا، بينما تؤكّد السلطات في بغداد أنّ حدودها الغربية تعد من أخطر مسارات تهريب المخدرات نحو الداخل العراقي وأسواق دول الجوار.

ويرى الخبير الأمني السوري محمود سليمان في حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "هذا التعاون الاستخباراتي الثنائي يمثّل خطوة إيجابية للحد من تجارة المخدرات التي تحوّلت إلى مورد تمويلي لبعض الشبكات والمنظمات الإجرامية في المنطقة.

وأضاف، أن "المعركة مع المهربين تحتاج إلى تنسيق مستمر وتبادل معلومات ميدانية لحظة بلحظة، خاصةً أن التحدي لا يقتصر على الجانب الحدودي فقط، بل يمتد إلى خطوط النقل الداخلية وتغطية الأسواق المحلية".

التنسيق وضبط الحدود بين البلدين

وتشير معلومات متقاطعة إلى أن دمشق وبغداد تعملان على رفع مستوى التنسيق الأمني لرصد المعابر غير الشرعية وضبط محاولات التهريب، مع بحث استخدام وسائل مراقبة حديثة وإغلاق الثغرات الحدودية التي تعتمد عليها الشبكات المنظمة.

تحقيقات مستمرة

وأكّدت وزارة الداخلية السورية أنّ التحقيقات مستمرة لتحديد الأطراف المتورطة داخل الأراضي السورية وخارجها، مع توقيف عدد من المشتبه بهم والتحقيق في ارتباطات الشبكة بشبكات تهريب أوسع تمتد نحو دول مجاورة.

ويوم امس الأربعاء أعلن وزير الداخلية العراقية عبد الأمير الشمري، تفكيك شبكة دولية للاتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية كانت تنشط في سوريا.

وقال الشمري في مؤتمر صحفي عقده في البصرة وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إنه تمّ القاء القبض على شبكة لتجارة المخدرات، وضبط بحوزة أفرادها مليون و و350 ألف حبة مخدرة داخل سوريا.

وأضاف أن عملية القبض على هذه الشبكة تمت بالتعاون مع الجانب السوري.

وفي تفاصيل أكثر عن العملية ذكرت وزارة الداخلية العراقية في بيان، بأن المديرية العامة لمكافحة المخدرات نفذت عملية نوعية خارج الحدود، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الجمهورية العربية السورية، وبناءً على الموافقات القضائية من المحكمة التحقيقية المركزية في الرصافة.

وأضافت أن مفرزة مختصة من المديرية العامة لمكافحة المخدرات انطلقت، مستندة إلى جهد استخباري عميق ومصادر دقيقة داخل شبكات الاتجار بالمخدرات، وبتعاون وثيق مع مديرية مكافحة المخدرات السورية، لتنفيذ واجب أمني مهم في العاصمة دمشق.

كما أشارت الوزارة إلى أن، العملية أسفرت عن ضبط أكثر من مليون، و350 ألف حبة مخدرة من نوع الكبتاغون، ما يعادل تقريباً 2015 كيلوغراماً من المواد السامة، فضلاً عن الإطاحة بإحدى أخطر الشبكات الإجرامية التي تنشط في الاتجار الدولي بالمخدرات.

وأكدت وزارة الداخلية أن هذا الإنجاز يُعد خطوة بارزة في إطار العمل الدولي المشترك لمواجهة التهديدات العابرة للحدود، ويعكس حرص الدولة العراقية على حماية أمن المجتمع من آفة المخدرات، وملاحقة تجار السموم في أي مكان.