سوريا تسلم الجيش العراقي 50 "ارهابيا" اعتقلوا في أراضيها

شفق نيوز/ أعلنت قيادة العمليات المشتركة، يوم السبت، تسلمها 50 "إرهابياً" بتنظيم داعش يحملون الجنسية العراقية، بعد أن ألقي القبض عليهم داخل الأراضي السورية.

وذكرت خلية الإعلام الأمني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن عملية التسليم الجديدة "جاءت من خلال التنسيق والتعاون المشترك، بين العراق وسوريا".

وأضافت الخلية، أن "عملية استلام هؤلاء الإرهابيين جرت عبر منفذ ربيعة الحدودي من قبل الجانب السوري، وقد تسلمت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، هؤلاء الإرهابيين لغرض إكمال الإجراءات اللازمة بحقهم".

وعلمت وكالة شفق نيوز، أمس الجمعة بوصول نحو 150 أسرة من ذوي عناصر تنظيم داعش تتألف من 620 فرداً غالبيتهم من النساء والأطفال، إلى محافظة نينوى قادمة من مخيم الهول السوري.

وكانت الحكومة العراقية قد نقلت منذ العام الماضي وجبات لعشرات الأسر العراقية التي ينتمي أبناؤها إلى تنظيم داعش من مخيم الهول في سوريا إلى مخيم الجدعة في نينوى وسط رفض واعتراض الحكومة المحلية وسكان المحافظة.