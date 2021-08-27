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"أسود دجلة" تحرق مخابئ داعش في صلاح الدين

Category: أمـن

Date: 2021-08-27T08:16:38+0000
"أسود دجلة" تحرق مخابئ داعش في صلاح الدين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في صلاح الدين، يوم الجمعة، بأن قوات  الأمن والحشد الشعبي، شنت عمليات تمشيط وتطهير لأحد الجزر في الساحل الأيسر من قضاء الشرقاط شمالي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "قوة  من الحشد لواء 36 - أسود دجلة  مع فوج الطوارئ 16 التابع لمديرية شرطة ناحية آشور، شنوا عمليات تمشيط في جزيرة (عويبد) التابعة للناحية، وذكل بعد ورود معلومات بوجود عناصر لداعش متخفية في الجزيرة مستغلة الحشائش والأدغال الكثيفة".

وأضاف المصدر، أن "قوات الشرطة والحشد أحرقت الحشائش التي يتخذها التنظيم أماكـن للاختفاء لمنعها من العودة وتهديد مناطق وقرى الساحل الأيسر للشرقاط (ناحية اشور)".

وتعد مناطق ايسر الشرقاط الحدودية مع محافظة نينوى، بؤراً ساخنة وملاذات آمنة لعناصر داعش التي تتنقل فيها هرباً من الملاحقة الأمنية.

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