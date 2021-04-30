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سنجار.. مقاتلون كورد يداهمون مقر استخبارات عراقي ويعتقلون ضابطاً

Category: أمـن

Date: 2021-04-30T17:25:11+0000
سنجار.. مقاتلون كورد يداهمون مقر استخبارات عراقي ويعتقلون ضابطاً

شفق نيوز/ أفاد مصدر في محافظة نينوى، يوم الجمعة، بقيام مقاتلين في وحدات حماية سنجار الموالية لحزب العمال الكوردستاني بمداهمة مقر أمني تابع لوزارة الداخلية العراقية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان مقاتلي وحدات حماية سنجار (يبشة) قاموا بمداهمة مقر أمني في ناحية سنوني ضمن قضاء سنجار الواقع غرب مدينة الموصل.

وأضاف المصدر؛ أن المقاتلين الكورد قاموا بالاعتداء على عدد من المنتسبين داخل المقر بالاضافة لاعتقال ضابط من الاستخبارات برتبة نقيب.

وبين ان النقيب المعتقل يشغل منصب ضابط استخبارات سنوني وهو ايزيدي من مجمع حطين، وقد اقتادته القوة المداهمة الى جهة مجهولة.

ولفت المصدر؛ إلى أن مداهمة المقر الأمني من قبل هؤلاء جاءت على خلفية اعتقال اثنين من الموالين لوحدات حماية سنجار بعد انفجار عبوة ناسفة عليهما كانا يقومان بتصنيعها ليلة امس في قضاء سنجار.

وأشار إلى أنه بعد إصابتهما بجروح نُقلا إلى احدى مستشفيات الموصل وحققت معهما قوة من الاستخبارات وقامت بتوقيفهما، وحاولت اليبشه الضغط على السلطات الامنية للافراج عنهما باعتقال ضابط الاستخبارات ولكنها فشلت بذلك.

وأكد المصدر ان قوة امنية تتواجد في مستشفى الجمهوري تنتظر تعافيهما لنقلهما إلى التوقيف لإكمال التحقيق معهما.

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