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سنجار.. قطع طرقات للمطالبة بإخراج الجماعات المسلحة من القضاء

Category: أمـن

Date: 2022-05-06T11:53:08+0000
سنجار.. قطع طرقات للمطالبة بإخراج الجماعات المسلحة من القضاء

شفق نيوز / قطع العشرات من سكان مجمع حطين بقضاء سنجار، يوم الجمعة، الطرق المؤدية الى المجمع احتجاجا على الاشتباكات الأخيرة بين الجيش العراقي وقوات موالية لحزب العمال الكوردستاني التي حصلت بالقرب منهم.

وأبلغ شهود عيان، وكالة شفق نيوز، أن المحتجين طالبوا بإخلاء المجمع من جميع المظاهر المسلحة لمنع تكرار ما حدث معهم قبل أيام والذي تسبب بموجة نزوح عكسية من القضاء".

ويشهد قضاء سنجار، عمليات عسكرية بين الجيش العراقي وعناصر "اليبشه" الموالين لحزب العمال الكوردستاني، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين. وتمتنع القوات الموالية لحزب العمال عن تطبيق قرار الجيش العراقي بـ"إخلاء القضاء من القوات المسلحة كافة"، من خلال إبقاء عناصرها في نقاط أمنية بين المدنيين.

وتوصلت بغداد وأربيل في 9 تشرين الأول 2020، إلى اتفاق لتطبيع الأوضاع في سنجار ينص على إدارة القضاء من النواحي الإدارية والأمنية والخدمية بشكل مشترك.

وتوجد حالياً إدارتين محليتين لسنجار، إحداهما تم تعيينها من قبل الحكومة الاتحادية، والثانية هي الحكومة المنتخبة والتي تقوم بتسيير أعمالها من محافظة دهوك.

كما شكل حزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة فصيلاً موالياً له هناك باسم "وحدات حماية سنجار" ويتلقى رواتب من الحكومة العراقية كفصيل تحت مظلة الحشد الشعبي.

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