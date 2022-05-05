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سنجار.. طيران مروحي وتحشيد عسكري للعماليين

Category: أمـن

Date: 2022-05-05T07:52:13+0000
سنجار.. طيران مروحي وتحشيد عسكري للعماليين

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في نينوى، اليوم الخميس، بتحليق طيران مروحي في حدود قضاء سنجار على خلفية تحشيد عسكري لحزب العمال الكوردستاني.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن طيراناً مروحياً يحلق منذ الصباح على طول الشريط الحدودي في سنجار، وذلك على خلفية ورود معلومات عن تحشيد عسكري لحزب العمال الكوردستاني في الجانب السوري.  

اما فيما يخص المناطق الاخرى ومركز القضاء أكد المصدر، أن "الاوضاع هادئة".

والأحد الماضي، اشتبك الجيش العراقي مع عناصر من وحدات حماية سنجار الموالية لحزب العمال الكوردستاني في باب شلو شمالي سنجار.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن دوي انفجارات لم تعرف طبيعتها رافقت الاشتباكات المسلحة.

وتأتي الاشتباكات بعد توتر في المنطقة المذكورة بعد أن عمد موالون لحزب العمال لإنشاء سواتر ترابية في محاولة منهم لعرقلة تقدم قوات الجيش العراقي وانتشارها في نواحي قضاء سنجار.

وكان الجيش العراقي عزز قطعاته العسكرية في قضاء سنجار، بذخائر ومدافع جديدة في محاولة لفرض السيطرة على القضاء.

وقدم وفد أمني رفيع المستوى، الأسبوع الماضي من العاصمة بغداد، إلى قضاء سنجار، واجتمع بقادة الجيش والأجهزة الأمنية هناك، في أعقاب اشتباكات مسلحة تكررت في الآونة الأخيرة بين موالين لحزب العمال والجيش العراقي.

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