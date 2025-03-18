سنجار.. إصابة ضابطين عراقيين خلال اشتباك مع مسلحين موالين لحزب العمال

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، مساء الثلاثاء، بإصابة ثلاثة منتسبين عراقيين بينهم آمر فوج في الجيش وضابط شرطة، خلال اشتباك مع مسلحين تابعين لفصيل “اليبشة” الموالي لحزب العمال في قضاء سنجار.

وقال المصدر، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن قوة مشتركة من الجيش والشرطة اشتبكت مع عنصرين من “اليبشة” بعد محاصرتهما في قضاء سنجار، حيث قاما بإلقاء قنبلة يدوية على القوة الأمنية، ما أسفر عن إصابة آمر فوج في الجيش وضابط شرطة ومنتسب آخر بجروح متفاوتة.

وأضاف أن الاشتباك اندلع عقب مرور العجلة التي يستقلها المسلحان عبر نقطة تفتيش كانت مستنفرة بحثاً عن مواطن مختطف في المنطقة، حيث لم يمتثل المسلحان للأوامر الأمنية، ما استدعى ملاحقتهما وتبادل إطلاق النار.

وأكد المصدر أن القوات الأمنية تمكنت من اعتقال العنصرين المسلحين، فيما فُتح تحقيق موسّع في الحادث، وسط ترجيحات بوجود متورطين آخرين في القضية.

ويشهد قضاء سنجار في محافظة نينوى بين فترة وأخرى خلافات تصل لتبادل إطلاق النار بين الجيش العراقي وعناصر "اليبشه" الموالين لحزب العمال الكوردستاني، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين.

وتمتنع القوات الموالية لحزب العمال عن تطبيق قرار الجيش العراقي بـ"إخلاء القضاء من القوات المسلحة كافة"، من خلال إبقاء عناصرها في نقاط أمنية بين المدنيين.

وقد شكّل حزب العمال فصيلًا مواليًا له باسم "وحدات حماية سنجار"، أو اليبشه ويتلقّى هذا الفصيل رواتب من الحكومة العراقيّة بوصفه أحد الفصائل المنضوية تحت مظلّة الحشد الشعبيّ.