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سنجار تنقل مشتبه بهما في مقتل "الشاب الشمري" الى الموصل مخافة "الضغوط"

Category: أمـن

Date: 2020-10-16T10:52:46+0000
سنجار تنقل مشتبه بهما في مقتل "الشاب الشمري" الى الموصل مخافة "الضغوط"

شفق نيوز/ تمكنت قوة أمنية، من اعتقال اثنين من المشتبه بهم في عملية اغتيال "الشاب الشمري"، في قضاء سنجار، وفيما عثر بحوزة المشتبه بهما على سلاح غير مرخص، تم نقلهم إلى مديرية مكافحة إجرام نينوى للتخلص من "ضغوط" قد تمارس ضد القوات الأمنية في سنجار لإطلاق سراحهم.

وكان مصدر أمني، افاد يوم أمس الخميس، بأن مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم باتجاه شاب من قبيلة شمر اثناء مروره بالقرب من سايلو سنجار واردوه قتيلاً في الحال.

 وأبلغ مصدر أمني، يوم الجمعة، وكالة شفق نيوز، إن "في ساعة متقدمة من مساء أمس الخميس اعتقلت قوة امنية اثنين من المشتبه بهم كانا قريبين من مكان الحادث وضبطت بحوزتهما سلاح مسدس غير مرخص".

وأضاف المصدر؛ أنه "بعد التحقيق معهما ومتابعة كاميرات المراقبة في المناطق القريبة من مكان الحادث، وجدت القوات الأمنية كاميرا مراقبة في احد المقاهي القريبة رصدت المشتبه بهما حيث تواجدا مع صاحب المقهى".

وتابع "بعد التحقيق مع صاحب المقهى انكر علاقته ومعرفته بهما رغم ان كاميرات المراقبة اظهرتهم يتحدثون سوية". 

وأشار المصدر إلى "التحقيق مع المشتبه بهما استمر في مديرية شرطة سنجار حتى الرابعة فجراً، وبعدها تم تحويلهما الى مديرية مكافحة اجرام نينوى لإكمال التحقيق معهم هناك والتأكد في حال كان لهما يد في هذه الحادثة ام لا".

وبشأن أسباب تحويلهما إلى مديرية مكافحة الاجرام في الموصل، أجاب المصدر؛ أن "ضباط التحقيق يخشون من ممارسة ضغوط عليهم لإخلاء سبيل المشتبه بهما قبل اكمال التحقيق معهما"، لافتا إلى أنه "بالرغم من انهم لم يعترفا بأي شيء لكن انكار صاحب المقهى لعلاقته بالمتهمين وضبط المسدس بحوزتها وظهور مؤشرات تشير الى استخدامه واطلاق النار في وقت قريب، جعلهما محط شك كبير"، غير أنه استدرك قائلاً " حتى الان لم يثبت عليهم اي شيء ولايزال التحقيق مستمراً".


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