سنجار.. تدشين مقر للشرطة الاتحادية وانسحاب فوجين للجيش

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بأن وفداً رفيعاً من بغداد وصل يوم الأربعاء إلى قضاء سنجار لتدشين مقر للشرطة الاتحادية هناك، وذلك ضمن جهود تطبيق بنود الاتفاق المبرم بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان، مشيراً إلى انسحاب فوجين من الجيش من هناك نحو محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن وفداً أمنياً برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة عبد الأمير الشمري وصل الى قضاء سنجار لافتتاح مقر الفرقة السادسة للشرطة اتحادية التي تمركزت في أطراف القضاء من المحور الشمالي بعد وصول لواءين من هذه الفرقة مؤخراً لمسك الشريط الحدودي لمحافظة نينوى.

كما أفاد المصدر بأن "العمليات المشتركة أصدرت الأوامر بسحب فوجين من فرقة المشاة العشرين من قضاء سنجار إلى محافظة صلاح الدين".

وأوضح أن "الفوج الأول هو من اللواء 43 وسيتجه الى ناحية الزوية لفرض الامن هناك على خلفية حادثة المسحك الأخيرة، أما الفوج الثاني فهو من اللواء 66 وسيتم ارساله الى مطيبيجة من أجل مسك الأرض هناك".

وتأتي عملية إعادة انتشار القوات في قضاء سنجار تطبيقاً لبنود اتفاق سنجار المبرم بين بغداد وأربيل في التاسع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي لتطبيع الأوضاع وإرساء الاستقرار في القضاء تمهيداً لعودة سكانه النازحين.

وينص الاتفاق على إدارة مشتركة بين الحكومة العراقية واقليم كوردستان لملف سنجار من النواحي الأمنية والخدمية والإدارية وغيرها.

كما يتضمن الاتفاق إخراج جميع الجماعات المسلحة من القضاء وعلى رأسها حزب العمال الكوردستاني المناهض لتركيا ومقاتلي الحشد الشعبي العراقي.