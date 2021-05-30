سنجار: النصرة وأحرار الشام يتوليان تهريب المختطفات الإيزيديات من مخيم الهول

شفق نيوز/ أكد مدير ناحية سنوني شمال قضاء سنجار خديدا جوقي، يوم الاحد، أن عملية تهريب المختطفات الايزيديات من مخيم الهول في سوريا الى مناطق اخرى مستمرة.

وقال جوقي لوكالة شفق نيوز، إن "التهريب مستمر عن طريق شبكات التهريب حيث يتم تهريبهن من داخل مخيم الهول الى منطقة ادلب وهناك توجد منظمات ارهابية مثل جبهة النصرة وأحرار الشام وعن طريقهم يتم تهريبهن الى مناطق اخرى خارج سوريا".

واكد "صعوبة البحث عن النساء والاطفال الإيزيديات في داخل مخيم الهول بسوريا". وتابع جوقي، "حاولنا عدة مرات كناشطين ايزيديين ومنظمات انسانية بكل جهودهم الدخول الى داخل المخيم لكن لم نستطع لأن دخول المخيم صعب جدا بسبب تواجد عناصر من داعش داخل المخيم والفكر المتطرف مايزال موجودا بداخلهم".

من جانبه قال حسين كورو مسؤول مكتب شؤون المختطفين والمختطفات الايزيديين إن "3546 من نساء وأطفال ايزيديين تم تحريرهم منذ عام 2014 فيما مايزال حوالي 2700 مصيرهم مجهولا الى الآن".

يذكر ان تنظيم داعش اجتاح مناطق الايزيديين في قضاء سنجار في العام 2014، حيث قام التنظيم باختطاف وقتل أكثر من ستة الاف ايزدي من الاطفال والنساء والشباب والشيوخ، فيما نزح أكثر من 300 ألف ايزيدي الى اقليم كوردستان.