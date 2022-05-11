سنجار.. العثور على جثة ضابط بالجيش العراقي وغموض حول وفاته

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في نينوى، يوم الأربعاء، بالعثور على جثة ضابط في الجيش العراقي من اهالي قضاء سنجار التابع للمحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الضابط برتبة ملازم اول واسمه رعد صالح ويعمل في قاطع ناحية الشمال، وقد عثر عليه ميتا وفي صدره اثر رصاصة"، مبيناً أن "المعلومات تضاربت حول مقتله، فيما اذا كان حالة انتحار او اطلاقة بالخطأ من سلاحه الشخصي اثناء تنظيفه".

ولفت الى أن "قوة عسكرية نقلت جثمان الضحية الى دائرة الطب العدلي لغرض التشريح من اجل معرفة سبب الوفاة اذا كان حالة انتحار او اطلاقة عن غير قصد"، مشيرا الى أن "تقرير الطب العدلي هو من سيحدد ملابسات الحادثة".