"سنتكوم" تؤكد تصفية قيادي بارز في داعش: كان يخطط لهجمات في سوريا والعراق

شفق نيوز- بغداد/ دمشق

أكدت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، اليوم الجمعة، تنفيذ عملية خاصة في شمال سوريا أسفرت عن مقتل قيادي بارز في تنظيم داعش ومموّل رئيسي كان يخطط لهجمات في سوريا والعراق.

وأضافت في بيان أن القتيل "كان له علاقات واسعة ضمن شبكة داعش في المنطقة، مما شكل تهديداً مباشراً للقوات الأميركية وقوات التحالف وللحكومة السورية الجديدة".

من جانبه قال قائد القيادة المركزية الأميركية الأدميرال براد كوبر في بيان، إن القوات الأميركية “ستواصل ملاحقة إرهابيي داعش بعزيمة لا تلين في جميع أنحاء المنطقة، وبالتعاون مع الشركاء والحلفاء، لضمان الهزيمة الدائمة للتنظيم وحماية الوطن الأميركي”.

وانفردت شفق نيوز أمس الأول بكشف هوية القتيل، وهو صلاح نومان عبد نايف الجبوري الملقب بـ“مهند” و“أبو وليد” و“أبو صالح”، الذي قُتل فجر الأربعاء خلال عملية إنزال في بلدة أطمة شمالي إدلب، بناءً على معلومات استخبارية من جهاز مكافحة الإرهاب العراقي.

ووفق مصادر أمنية تحدثت لـشفق نيوز، كان الجبوري يشغل منصب المسؤول المالي للتنظيم في بلاد الرافدين والمشرف على شراء الطائرات المسيّرة والنواظير الليلية، إضافة إلى إدارة شبكات التمويل والتنسيق بين العراق وسوريا وتركيا ولبنان.