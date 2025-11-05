"سنتكوم" تفوض القوات العراقية بتنفيذ ضربات جوية مستقلة

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت قوة المهام المشتركة بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، يوم الأربعاء، حصول القوات المسلحة العراقية على الشهادة الكاملة لتنفيذ الضربات الجوية المستقلة بعد 8 أسابيع من التدريب المكثف.

وأوضحت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن "القوات المسلحة العراقية حققت 100% من دقة الاستهداف باستخدام طائرات F-16 وAC-208، ما يمثل خطوة تاريخية نحو اعتماد القوات المسلحة العراقية على نفسها في مواجهة تنظيم داعش".

وأكدت قوة المهام المشتركة "قدرة القوات العراقية على إدارة عملية الضربة القتالية بشكل مستقل في 27 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وهو ما يمثل معلماً رئيسياً في انتقال العراق إلى تولي دور قيادي في العمليات الإقليمية".

وبينت أن "قوة المهام المشتركة - عملية العزم الصلب (CJTF-OIR) صادقت على اعتماد قوات الأمن العراقية لقدراتها الهجومية خلال مناورة تكتيكية بالذخيرة الحية في العراق".

وأشارت إلى أن "أفراد القوات المسلحة العراقية أكملوا دورة الاستهداف بنجاح في ظل ظروف واقعية قاسية، مظهرين كفاءة عالية في الاستهداف دون دعم من القوات الأميركية أو قوات التحالف".

وفي السياق قال العميد ستيفن ت. ريفيرا، مدير المجموعة الاستشارية العسكرية لقوة المهام المشتركة - عملية العزم الصلب: "يُظهر هذا الإنجاز جاهزية قوات الأمن العراقية لقمع تهديدات داعش بشكل مستقل في أي مكان في العراق".

وأضاف: "إنه مثال واضح على شراكتنا الناجحة مع العراق في ظل انتقالنا إلى شراكة أمنية ثنائية".

وتأسست قوة المهام المشتركة لعملية العزم الصلب في عام 2014، وتتمثل مهمتها في تقديم المشورة والمساعدة وتمكين القوات الشريكة في القتال من أجل هزيمة داعش، وفق البيان.

وأكد ريفيرا في الختام: "لقد تراجع التهديد التقليدي لتنظيم داعش، وتشتت مقاتلوه. كما عززت قوات مكافحة الإرهاب العراقية قدراتها وخبراتها ومعداتها لتصبح أكثر كفاءةً بشكل ملحوظ".