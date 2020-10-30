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إسناد منصب أمني رفيع إلى "ضابط دمج" في النجف

Category: أمـن

Date: 2020-10-30T21:31:30+0000
إسناد منصب أمني رفيع إلى "ضابط دمج" في النجف

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني يوم السبت، بأن وزارة الداخلية أسندت منصباً أمنياً رفيعاً إلى "ضابط دمج" مدعوم من منظمة بدر في محافظة النجف.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الداخلية كلفت العميد نعمة الغرباوي مديراً لاستخبارات الداخلية في النجف".

وأضاف أن "الغرباوي عيّن بالمنصب خلفاً للواء حليم الذي أقيل من منصبه"، مشيراً إلى أن "الغرباوي ضابط دمج، ويحظى بدعم منظمة بدر بزعامة هادي العامري". 

وضباط الدمج مصطلح يطلق على الضباط الذين تم تعيينهم ودمجهم مع الأجهزة الأمنية ومنحهم رتباً دون اتباع التسلل والإجراءات القانونية المعمولة.

ومنذ تشكيلها في أيار/مايو الماضي، أجرت حكومة الكاظمي تغييرات واسعة على صعيد قادة الأمن. وتقول إن خطواتها تهدف لإسناد المناصب إلى الشخصيات التي تتمتع بالكفاءة.


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